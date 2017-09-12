بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي د. أمل عبدالله القبيسي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد أحد الجنود من قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن. كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس النواب المصري د. عبدالعال السيد أحمد عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات للشرطة بمدينة العريش وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

وأكد الغانم الدعم والتضامن الكامل مع الأشقاء في مصر في حربهم ضد الإرهاب وضد كل من يستهدف أمن واستقرار مصر.