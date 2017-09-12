سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان بدر السهيل

في إطار الاتفاق النيابي على إعادة إحياء بعض الملفات العالقة والملحة منذ نهاية الدور الماضي ومنها ملف إعادة الجناسي، علمت «الأنباء» من مصادر نيابية ان عددا من النواب تم الاتفاق فيما بينهم على الالتقاء برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي سيعود إلى البلاد الاثنين المقبل ومن ثم الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك لتفعيل دور لجنة الجناسي واستئناف عملها بداية اكتوبر المقبل.

وأكدت المصادر استياءها من تأخر عودة الجناسي لأصحابها، مشيرة الى انه تم الاتفاق على تكثيف الجهود لعودتها وإغلاق هذا الملف.