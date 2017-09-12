أسامة دياب - رشيد الفعم

أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أنه سيستمر في متابعة قضية المغردين المسيئين للكويت ورموزها في الخارج والضغط على وزارة الخارجية لاتخاذ التدابير القانونية والديبلوماسية تجاههم.

وقال النائب الكندري في تصريح صحافي إنه في حال صحة خبر قيام ‏وزارة الخارجية بالطلب من سفراء الكويت‬ إعداد قائمة رسمية بالمغردين المسيئين للكويت ورموزها وقياداتها لتحريك دعاوى قضائية ضدهم، فإن الخارجية الكويتية استخدمت حقها في المعاملة بالمثل وهو حق دولي مقبول لدى جميع الدول، وهو ما كنت أطالب به الخارجية الكويتية بشكل مستمر بعد موجة الإساءة التي طالت رمز الدولة وموقفها من الأزمة الخليجية.

وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في «الخارجية» ان الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحق المغردين المسيئين للكويت وقيادتها في الأزمة الخليجية الأخيرة وذلك بالتنسيق مع السفارات المعنية في الخارج.