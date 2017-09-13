ما تاريخ انتهاء أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مستشفى النفط؟

وجّه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن قيمة عقد إنشاء سكن العاملين بشركة النفط وتكلفة انشاء وإنجاز وصيانة مبنى المستشفى التابع لها جاء نصه كالتالي: ما تكلفة انشاء وإنجاز وصيانة مبنى مستشفى نفط الكويت وقيمة الأعمال التغييرية وأسبابها ومدة إنجازها؟ ومتى بدأت فترة الصيانة وتاريخ انتهائها؟ وما الملاحظات التي ظهرت خلال هذه الفترة ابتداء من تاريخ التسليم الابتدائي مرورا بتاريخ التسليم النهائي؟ وما تاريخ انتهاء اعمال انشاء وإنجاز وصيانة مستشفى نفط الكويت الجديد؟ وهل تم تمديد العقد؟ وما أسباب ذلك؟ وما مدة الأعمال التغييرية وأسباب تأخر تسليمها من قبل المقاول؟ وهل تم توقيع غرامات تأخير؟

وحسب ما هو معلوم فإن الطاقة الاستيعابية لمبنى مستشفى نفط الكويت القديم هي 209 أسرة والطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد هي 300 سرير فقط، فلماذا تكبدنا أموالا طائلة بإنشاء مبنى جديد لا تزيد طاقته الاستيعابية كثيرا على المبنى القائم؟ أليس الأجدر عمل توسعة للمبنى القديم بدلا من إنشاء مبنى جديد بهذه التكلفة؟ وفيم سيتم استخدام المبنى القديم؟ وهل ستظل طاقته الاستيعابية لـ 209 أسرة قائمة أم سيتم الغاؤها والاكتفاء بالمبنى الجديد فقط؟

وما قيمة عقد إنشاء بيوت سكن العاملين بشركة نفط الكويت؟ ومدة العقد وقيمة الأعمال التغيرية إن وجدت؟ ومدة إنجازها؟ وأسباب تأخر تسليم البيوت؟ وهل تم تطبيق غرامات تأخر على المقاول وقيمتها؟ وما أسباب ظهور فجوات في أساسات البيوت اثناء هطول الأمطار الأخيرة؟ وهل تم خصم قيمة التلفيات من حساب المقاول؟ وكم عدد الذين تقدموا لاختبارات اللغة في شركة نفط الكويت خلال السنوات الأربع الأخيرة ونتائجهم؟ وهل تمت إعادة الامتحانات لبعض منهم واعدادهم؟ وما درجاتهم؟ وما أسباب تغيير معدلات الدرجات التي حصلوا عليها؟

وحسب المعلومات المتوافرة لدينا هناك حالات تم فيها تغيير معدل الدرجات لمجموعات من الطلاب وتكرار ذلك بترفيع معدلاتهم بصورة ملحوظة رغم سابق حصولهم على درجات ضعيفة عند خضوعهم للامتحانات، ما أسباب ذلك؟