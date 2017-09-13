هل طرحت المؤسسة مناقصة رسمية على الشركات بشأن توفير عمالة للقطاع؟

وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير النفط عصام المرزوق قال في مقدمته: جاء في إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر يوم 10 سبتمبر 2017 خبر مفاده «تعيينات في القطاع النفطي من خلال شركة خاصة»، وطلب تزويده بالآتي:



١- هل حصلت مؤسسة البترول الكويتية على موافقات رسمية بشأن تعيين غير كويتيين في القطاع النفطي من خلال شركات خاصة؟



يرجى تزويدي بكل المخاطبات والكتب الرسمية بين المؤسسة وإدارة الفتوى والتشريع؟ والشركة المعنية وتاريخ توقيع العقد؟



٢- وما الجهة التي أعطت الموافقة؟ وهل تملك الصلاحية؟ وما السند القانوني لذلك؟ ومن قام بالاعتماد؟



٣- ما الوظائف التي تطلبها المؤسسة لسد النقص من غير الكويتيين في شركات النفط؟



وهل بعد اكثر من 65 عاما من العمل في المجال النفطي لم تستطع المؤسسة تقدير احتياجها من العمالة الوطنية لتأهيلهم وانخراطهم بالمجال النفطي؟



٤- هل طرحت المؤسسة مناقصة رسمية على الشركات بشأن توفير عمالة للقطاع؟



اذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالإعلان المنشور في الصحف وبتاريخ المناقصة وشروطها؟



٥- لماذا أقدمت المؤسسة على هذه الخطوة؟



وهل هذا دليل على التدرج في البدء الفعلي لتسليم القطاع النفطي بما فيه تعيين المواطنين بيد الشركات الخاصة؟



٦- ما عمل الشركات التي تم التعاقد معها؟



وهل لها مجال وينص عقد التأسيس في احد بنوده على جلب العمالة الفنية المدربة للعمل في القطاع النفطي؟



وما جنسيات العمالة المطلوبة ومسمياتهم الوظيفية؟



يرجى تزويدي بكل العقود المقدمة من قبل الشركة؟



٧- وهل نشاط الشركات وترخيصها يسمح لها بجلب العمالة والتعاقد معها للعمل مع الغير؟



اذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



٨- هل تضمنت العقود التي طلبتها المؤسسة للعمل في المجال النفطي مسميات قيادية؟



٩- كم قيمة العقود مع الشركات؟



يرجى تزويدي بالعقود وكراسة المناقصة، يرجى تزويدي بالعروض المنافسة اذا كان إعلان المناقصة تم بالعلن.



١٠- وما الوظائف التي تشملها العقود وتم تعيين عمالة عليها وما الشركات التي يخدمها العقد؟



١١- كم يبلغ عدد العمالة الكويتية الذين تم تعيينهم منذ إبرام العقود مع هذه الشركات؟



وما وظائفهم ومؤهلاتهم وإن لم يوجد، فما سبب عدم التعاقد مع العمالة الكويتية؟



١٢- كم يبلغ عدد العمالة الأجنبية الذين تم تعيينهم من خلال هذا العقد وما شهاداتهم ومؤهلاتهم؟



والوظائف التي يشغلونها والرواتب المحددة لكل منهم؟



١٣- ما تكلفة رواتب العمالة المعنية قبل تحويلهم للشركة الخاصة، وما تكلفتهم الحالية حسب العقد؟



١٤- وهل تخضع هذه العمالة لنظام ولوائح التكويت المعمول به بالقطاع النفطي؟