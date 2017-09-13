قدم النائب اسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: انه في يوم الجمعة 23 من شهر رمضان المبارك 1436 هـ - الموافق 10 يوليو 2015 ـ توفي ابن الكويت البار الشاب عمر عثمان الغانم، وهو صائم وخارج من المقبرة بعد تقديمه واجب الجنازة والعزاء في أحد المواطنين.

وقد توفي والده ـ العم عثمان الغانم ـ وهو رجل صالح ومصلح، بعد وفاة ابنه بشهور قليلة في ذات السنة.

والفقيد – عمر عثمان الغانم – مقدم بالحرس الوطني، ورئيس فرع الشؤون الطبية المساندة فيه، وأدى واجبات وطنية عديدة في خدمة بلاده، وذو علاقة طيبة وخدمة متفانية.

ولما كان إبراز دور القدرات وتكريمهم له آثار تربوية كبيرة على الشباب والفتيات في المجتمع.

وحيث كان الفقيد ـ رحمه الله ـ من رواد مسجد أرض المعارض بمنطقة غرب مشرف، ويحرص على أداء سنة الاعتكاف به في شهر رمضان، لذا أتقدم باقتراح برغبة بإطلاق اسم المرحوم عمر عثمان الغانم ـ على مسجد أرض المعارض بمنطقة غرب مشرف.