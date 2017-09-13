بارك النائب صلاح خورشيد فوز مشروع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بجائزة المباني في المنطقة العربية والأفريقية التابعة لجائزة المباني العالمية (International Property Award) عن فئتي أفضل مشروع هندسي وأفضل مشروع عن فئة الهندسة الداخلية في فئة مباني القطاع العام.

وقال خورشيد في تصريح صحافي إن ذلك الإنجاز وما سبقه من فوز محاكم الفروانية والجهراء بجائزة MEED لجودة المشاريع وغيرها من الجوائز الأخرى، ينمي آمالنا في ان تكون تلك المشاريع انطلاقة حقيقية لتحقيق رؤية الكويت 2035.

وأضاف «اننا اذ نبارك ذلك الفوز للكويت فإننا نهنئ القائمين على تلك المشاريع وعلى رأسهم الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير شؤون الديوان الأميري».