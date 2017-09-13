وجه النائب سعدون حماد سؤالا الى د.جمال الحربي جاء فيه: قامت وزارة الصحة العامة بابتعاث أطباء كويتيين للدراسة في الخارج (طبيبين الى المملكة المتحدة وطبيب الى ألمانيا)، وذلك لدراسة تخصص (جراحة الأورام السرطانية) وقاربت مدة دراستهم في تلك الدول عشر سنوات.

إلا أنهم بعد انهاء دراستهم في الخارج وعودتهم الى الكويت فوجئوا بتوزيعهم لمباشرة عملهم في جهات لا تتناسب مع مجال دراستهم وتخصصاتهم التي حصلوا عليها خلال تلك البعثة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - ما أسباب توزيع هؤلاء الاطباء ومباشرتهم للعمل في جهات لا تتناسب مع مجال دراستهم وتخصصاتهم التي حصلوا عليها في مجال (جراحة الأورام السرطانية)، على الرغم من اجتيازهم لتلك البعثات والتي استمرت ما يقارب عشر سنوات وكلفت الدولة مبالغ طائلة خلال تلك الفترة؟

2 - ما الجهة التي منعتهم من مباشرة عملهم في مركز حسين مكي جمعة، رغم أن مجال تخصصهم (جراحة الأورام السرطانية)؟

3 - ما إجمالي المبالغ التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة لكل طبيب منهم على حدة؟

4 - يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء الاطباء المبتعثين الى المملكة المتحدة، مبينا لكل منهم على حدة (تخصص البعثة - مدة البعثة - تاريخ بداية الدراسة ونهايتها - التكاليف المالية للبعثة - جهة مباشرة العمل بعد انتهاء البعثة).

5 - يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء الأطباء المبتعثين الى ألمانيا، مبينا لكل منهم على حدة (تخصص البعثة - مدة البعثة - تاريخ بداية الدراسة ونهايتها - التكاليف المالية للبعثة - جهة مباشرة العمل بعد انتهاء البعثة).