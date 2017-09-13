سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل

اعلن النائب خليل الصالح إنه بدأ جمع تواقيع النواب على طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بالإحلال الوظيفي (التكويت) ومتابعة الإجراءات الحكومية لإنهاء ملف البطالة، على ان يتقدم بهذا الطلب بداية دور الانعقاد المقبل.

وأوضح في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن الهدف من تشكيل اللجنة متابعة إجراءات الجهات المعنية ومنع تكدس الوظائف، وتسهيل عملية قبول المتقدمين للوظيفة وربطها بمؤهله وتخصصه، والوقوف على أسباب فشل السياسات الحكومية السابقة لمعالجة هذا الملف.

وأضاف أن اللجنة سيكون من مهامها متابعة الإحصائيات الشهرية بعدد الكويتيين الجدد في الوظائف وعدد الوافدين الذي تم الاستغناء عنهم كما أنها ستساهم في تقديم التشريعات اللازمة لحل ملف البطالة.

وأشار الصالح إلى أن المجتمع الكويتي خلال الأشهر السابقة سلط الضوء على قضايا التوظيف والبطالة ووجود عدد كبير من الوافدين في الوظائف الحكومية.

وأشار إلى انه بعد الاستعانة بدراسة لمجلس الأمة ثبت وجود قصور من الجهاز الحكومي في عملية إحلال الكويتيين محل الأجانب أو توفير الوظائف للشباب التي تنتظر سنوات للحصول على وظيفة.

وطالب الحكومة بضرورة تطبيق الخطط والبرامج بالشكل السليم من دون تقاعس او قصور لحسم الأمر بشكل نهائي وجذري وليس من خلال حلول مؤقتة.

واستغرب الصالح أن أبناء الكويت ينتظرون الوظائف وخير بلدهم المعطاء في شتى أقطار المعمورة، فبات من الضروري حل هذا الملف في دور الانعقاد المقبل وإتاحة الفرص الوظيفية أيضا لأبناء الكويتيات وتنفيذ قرار توظيفهم.

ومن جانبه، قال النائب علي الدقباسي أنه يسعى لحشد الدعم المطلوب لاقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه بشأن خفض سن التقاعد.

وأضاف الدقباسي: أن الاقتراح يهدف الى حل أزمة البطالة في الكوي، مشيرا الى ان خفض سن التقاعد سيوفر درجات وظيفية عديدة، من شأنها المساهمة في حل الأزمة.