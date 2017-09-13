وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن العقد المبرم مع الشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة للمشروع السكني العمودي في شمال غرب الصليبخات البالغ 62 عمارة بمعدل 310 شقق قد شارفت على الانتهاء اعتبارا من شهر أكتوبر 2017، ما يعني وقف أعمال أي صيانة للوحدات السكنية التي تشمل أعمال المصاعد والأعمال الكهربائية والصحية والنظافة وغيرها من أعمال الصيانة، وحيث انه قد ينتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه من جراء عدم توافر البديل للقيام بأعمال الصيانة الضرورية والدورية لقاطني الشقق السكنية.

وطالب عبدالله إفادته بالآتي:1- قبل ما يقارب السنة تم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم (476 لسنة 2016) بشأن تكوين وتوقيع وشهر وتوثيق اتحاد إدارة وصيانة شقق مشروع شمال غرب الصليبخات، وتم تشكيل اتحاد ملاك الوحدات السكنية، لذا يرجى تزويدي بنسخة من وثيقة اتحاد ملاك الوحدات السكنية في مشروع شمال غرب الصليبخات، مع بيان وتحديد الأعمال التي سيتكفل بها اتحاد الملاك، والإجراءات التي يلتزم بها للقيام بواجباته بخصوص أعمال الصيانة الضرورية والدورية.

2- هل قام اتحاد ملاك شقق شمال غرب الصليبخات بالتعاقد مع أي شركة لأعمال الصيانة الشاملة للمباني والشقق؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ يرجى تزويدي بنسخة من العقد المبرم والمحدد فيه تاريخ بداية أعمال الصيانة، وإذا كانت الإجابة بالنفي ـ فيرجى توضيح ما إذا كانت سوف تتكفل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاقد المباشر مع شركة صيانة أم لا؟ وإذا لم يكن هناك شركة لأعمال الصيانة تم التعاقد معها من طرف اتحاد الملاك أو من طرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فيكف سيتم التعامل مع أعمال الصيانة للمباني والوحدات السكنية الضرورية والدورية؟ ومن يتحمل المسؤولية عن وقف أعمال الصيانة حينها؟3- ما الإجراءات التي ستلتزم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه متطلبات الصيانة للمباني والوحدات السكنية بشمال غرب الصليبخات؟ وما الإجراءات التي سيلتزم بها اتحاد الملاك تجاه متطلبات الصيانة للمباني والوحدات السكنية بشمال غرب الصليبخات في حال عدم التزام المؤسسة بأعمال الصيانة؟4- إذا كان اتحاد ملاك الوحدات السكنية بشمال غرب الصليبخات المشهر من قبل الدولة قد تعاقد مع شركة صيانة أو سيقوم بهذا الإجراء قريبا، فما التزامات ملاك الشقق ماديا والقيمة التي سيلتزمون بتسديدها؟ وهل يتم التسديد مرة واحدة أم كل سنة يتم تجديد عقد الصيانة فيه؟