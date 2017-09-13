وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بشأن الاستفسار عن المرشحين والمعينين بالوظائف القيادية والإشرافية لشغل منصب نائب مدير عام شؤون البحث والتحري بالجمارك. وقال عبدالله: لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة من الهيكل التنظيمي المعتمد لدى الإدارة العامة للجمارك.

2- نسخة من الهيكل التنظيمي المعتمد لدي الإدارة العامة للجمارك والذي تم بموجبه استحداث وظيفة نائب للمدير العام لقطاع البحث والتحري، موضحا فيه الإدارات التي تتبعه.

3- كشف بأسماء كل من تم ترشيحهم لمنصب نائب مدير عام شؤون البحث والتحري بالجمارك، موضحا فيه مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية، والقطاعات التي يعملون بها، ودرجاتهم المالية، والوظائف الاشرافية التي يشغلونها حسب الهيكل التنظيمي المعمول به في الإدارة العامة للجمارك، مع بيان إذا كانت تتوافق تلك الخبرات مع القطاع الذي تم تعيين الفائز لشغل هذا المنصب.

4- هل توافرت في شاغل منصب نائب مدير عام شؤون البحث والتحري الشروط المطلوبة طبقا لنص المادة الثانية من المرسوم رقم (111/2015) بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والذي أضاف مادة (30 مكرر) على المرسوم بشأن الشروط الواجب توافرها ليقوم الوزير بتعيين المرشحين في المناصب القيادية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالمستندات التي تثبت استيفاء المرشح للشروط المطلوبة التي تتوافق مع المرسوم.

5- كشف يتضمن أسماء المرشحين لشغل منصب نائب مدير عام شؤون البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك (الذين لم يقع عليهم الاختيار) لشغل المنصب، مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العملية وسنوات الخبرة العملية والقطاع التابعين له، مع ذكر الأسباب التي بموجبها تم استبعادهم من هذا المنصب.

6- هل قام المرشح لشغل منصب نائب مدير عام شؤون البحث والتحري بالجمارك الذي فاز بالوظيفة بتقديم تصور لتطوير العمل حسبما نص عليه المرسوم المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخة من التصور موضحا فيه المدة الزمنية لتنفيذه.

7- هل اجتاز المرشح لشغل منصب نائب مدير عام شؤون البحث والتحري بالجمارك الذي فاز بالوظيفة بالنجاح في اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي حسبما نص عليه المرسوم سابق الإشارة إليه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخة من كل اختبار ونتيجته، أما في حال الإجابة بالنفي، فيرجى ذكر المبرر في تعيينه بهذا المنصب بدون أداء الاختبارات المطلوبة أو بدون اجتيازه لهذه الاختبارات بالمخالفة للمرسوم المشار إليه.

8- هل يحق لمجلس الوزراء مخالفة المرسوم رقم (111 لسنة 2015) سابق الإشارة إليه؟ وهل لمجلس الوزراء الموقـــر الـــحق في استـــثناء ما يراه مناسبا من تطبيق الشروط الواردة حصرا كلها أو بعضها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بالسند القانوني بهذا الشأن.

9- هل تم اختيار المرشح لمنصب نائب مدير عام شؤون البحث والتحري بالجمارك من خارج قطاعات الجمارك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تحديد جهة عمله السابقة ومسماه الوظيفي ومؤهلاته العملية وسنوات خبرته العملية، وتوضيح ما إذا كان متقاعدا أم لا، مع ذكر المبرر لذلك الاختيار مع وجود كفاءات بقطاعات الجمارك يمكنها شغر هذا المنصب.