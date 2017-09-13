وجّه النائب فيصل الكندري سؤالا الى وزير النفط عصام المرزوق قال في مقدمته: لقد تم انهاء خدمات وافد مصري كان يعمل مستشارا قانونيا في احدى المؤسسات النفطية، وذلك بعد ان اشارت الفحوصات الطبية الى حمله فيروس الكبد الوبائي فهل تم تسفير الوافد المصري؟

اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بقرار التسفير وتاريخه؟

وعلى متن أي طيران ورقم الرحلة التي تم تسفيره عليها؟

واذا كانت الاجابة بلا فيرجى تزويدي بسبب عدم التسفير خاصة بعد ان تم انهاء خدماته من النفط؟

واذا كان الوافد لا يزال داخل البلاد يرجى تزويدي باسم من تم نقل الكفالة عليه؟

وهل نقل الكفالة جاء بناء على عقد مبرم بين الطرفين؟ وهل تمت اعادة الفحص الطبي للوافد عند تجديد اقامته في البلاد؟

اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنتائج الفحوصات كاملة والتي على اساسها تم تجديد الاقامة للوافد؟

وهل الفحص كان بمختبرات وزارة الصحة المعتمدة ام في مختبرات طبية تابعة للقطاع الخاص، يرجى تزويدي بقرار انهاء خدمات الوافد المصري؟

والمستحقات المالية التي صرفت له نظير عمله خلال الفترة السابقة تفصيليا.