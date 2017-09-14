كشف النائب ناصر الدوسري عن تفاعل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس مع مشكلة الطلبة «البدون» الدارسين في المدارس الحكومية.

وقال الدوسري انه اجرى اتصالا مع الوزير د.الفارس الذي اكد له خلال الاتصال ان الوزير سيعقد اجتماعا طارئا مع وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام وسيتم وضع خطة عاجلة يتم خلالها

قبول الطلبة البدون في المدارس القريبة من منازلهم، كما ان الوزارة ستوقف قرار نقل الطلبة «البـــدون» لمحـافظتي الاحمدي ومبارك الكبير.

من جهته، استنكر النائب عبدالله فهاد تعسف وزارة التربية مع الطلبة «البدون» من خلال نقلهم الى مدارس في مناطق بعيدة عن مكان سكنهم وعدم مراعاة ظروف هذه الشريحة.

واوضح فهاد انه قام بنقل معاناتهم الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس الذي أكد ان الوزارة ستضع حلا لمشكلة الطلبة «البدون» قريبا جدا.