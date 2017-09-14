استقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية ـ المنغولية النائب د.وليد الطبطبائي أمس في مكتبه بمجلس الأمة السفير المنغولي في الكويت تشينتو شيغ زوريغت، وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وقال الطبطبائي إن السفير المنغولي وجه دعوة إلى مجلس الأمة لزيارة منغوليا لتوثيق الصداقة بين برلماني البلدين، كما عبر عن شكره لإنشاء لجنة الصداقة بين برلماني البلدين.

وبين أن السفير المنغولي أكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين، داعيا إلى توسعة مجالات التعاون بين الكويت ومنغوليا.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الحديث عن زيارة رئيس البرلمان المنغولي للكويت العام الماضي، وتطلع المنغوليين إلى زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لبلدهم.

وذكر الطبطبائي أنه سيبلغ أعضاء لجنة الصداقة الكويتية ـ المنغولية بالدعوة التي تلقاها لزيارة منغوليا، وسيضع الزيارة على رأس الأولويات.