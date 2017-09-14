قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة قال في مقدمته: لقد قامت وزارة التربية أخيرا بإصدار قرار قبول أبناء العسكريين من غير محددي الجنسية «البدون» للتعليم في مدارس وزارة التربية الحكومية، ولكن شاب تطبيق القرار شوائب، أبرزها عدم تمكين المستفيدين من القرار من الانخراط في المدارس القريبة من منازلهم، إضافة إلى عدم إصدار قرار لقبول أبناء وأحفاد «البدون» من حملة إحصاء 1965 في مدارس وزارة التربية الحكومية.

وطالب السويط في اقتراحه بنقل كل أبناء غير محددي الجنسية «البدون» من المدارس البعيدة عن مساكنهم إلى المناطق التعليمية التابعة لعناوين سكنهم، بالإضافة إلى إصدار قرار قبول أبناء وأحفاد حملة إحصاء 1965 في مدارس وزارة التربية الحكومية.