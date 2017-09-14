وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس قال في مقدمته: إنه نظرا لما سببه إغلاق كل من مدرستي المقداد بن الأسود المتوسطة للبنين ومدرسة كاظمة المتوسطة للبنات من كثافة طلابية في المدارس الأخرى في المحافظة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما السند القانوني لإغلاق مدرستي المقداد بن الاسود ومدرستي كاظمة المتوسطة منذ أكثر من ثلاث سنوات؟

2- لماذا لم يتم اتخاذ إي إجراء بشأن المدرستين المذكورتين من هدم وبناء مدارس جديدة في مكانهما على الرغم من إغلاق المدرستين وتوزيع طلبتها على مدارس أخرى في المحافظة؟

3- هل تم إدراج ميزانية لبناء تلك المدارس خلال السنة المالية الحالية 2017/2018 أو في الميزانية القادمة 2018/2019؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وفى حال الاجابة بلا فما السند القانوني لعدم رصد الميزانية على الرغم من إغلاق المدرستين منذ أكثر ثلاث سنوات؟

4- ما خطة وزارة التربية لتقليل الكثافة الطلابية في مدارس محافظة الجهراء؟ وهل هناك توجه لبناء مدارس جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟