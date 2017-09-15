سامح عبدالحفيظ

قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية النائب راكان النصف ان اللوائح الداخلية للعربات المتنقلة والأسواق الموسمية ستصدر خلال شهر من الآن وقبل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

وأكد النصف عقب اجتماع عقدته اللجنة مع الجانب الحكومي أمس حرص أعضاء اللجنة على انخراط الشاب الكويتي في القطاع الخاص من خلال تهيئة البيئة المناسبة له وجعله يخلق فرصا وظيفية لأخيه المواطن وعدم الاعتماد الكلي على القطاع الخاص من خلال تشريعات تخدمه في هذا الجانب.

وأوضح النصف ان لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية راجعت لوائح العربات المتنقلة والأسواق الموسمية قبل ان تصدر، لإيمانهما بأنها ستحقق فرص عمل في الكويت، مبينا ان هدف لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية هو نقل الكوادر الوطنية من القطاع الحكومي إلى الخاص، والتطلع إلى إصدار لائحتي العربات المتنقلة والأسواق الموسمية بصورة دقيقة تخدم المواطن.



وقال النصف: ان العمل أتى مشتركا بين أعضاء اللجنة ووزارة التجارة وجسد التعاون بين السلطتين خدمة للمواطن من خلال الدور الوطني والنيابي في تخفيض الباب الأول من الميزانية الذي تضخم بارتفاع بند الرواتب، مضيفا: يجب علينا خلق قطاع خاص واع ومسؤول في قيادة اقتصاد البلد ولا يمكن ان نترك الحكومة منفردة بتوظيف الكويتيين، إنما المواطن هو من يخلق فرصا وظيفية لأخيه المواطن.