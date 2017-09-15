دعا النائب د.محمد الحويلة الجميع وخصوصا الإعلاميين والمغردين في وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بالموضوعية وسلامة المقصد والحرص على بث قيم التسامح والتنوير بدلا من صب الزيت على النار في الأزمة الخليجية.



واستنكر الحويلة حالة اختلاط المفاهيم، ودخول بعض وسائل الإعلام والمغردين ببعض الدول الخليجية في حروب عبثية تزيد الانقسام وتعمق الخلافات، وهو أمر يتنافى والقيم الإسلامية الصحيحة التي تحض على تعميق روابط الإخوة الإسلامية وتجعلنا أكثر حرصا على الروابط الخليجية التي طالما يحسدنا عليها العالم، كما انها الحصن الحصين الذي نلوذ به في وجه صراعات إقليمية وعالمية متأججة.



وأكد ان ما يحدث هو سحابة صيف بين الأشقاء سرعان ما ستزول بحكمة قادة مجلس التعاون الخليجي وبفضل الدور الحكيم الذي تقوم به الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل ترميم الشرخ الذي أصاب بيتنا الخليجي، لذا يجب منع ما يعمق الخلاف ويضعف جهود صاحب السمو وتعزيز من يدعم الوساطة. وشدد انه على الجميع إفساح المجال للوساطة الديبلوماسية من أجل إنهاء الأزمة، لأننا جميعا في مركب واحد ولا يوجد فائز في هذه الأزمة فكلنا سنخسر لا قدر الله إذ استمرت الأزمة، ولكنني على يقين بأن الوساطة الديبلوماسية ستحقق النجاح وتجنب المنطقة وشعوبها أي خسائر، فليس هناك خسارة أكبر من خسارة الأخ لأخيه، وكلنا أخوة وخليجنا لطالما كان وسيظل حتى قيام الساعة خليجا واحدا.