بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية نيكاراغوا الصديقة غوستافو بوراس كورتيس وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.
كما بعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس برلمان الجمهورية في جمهورية غواتيمالا الصديقة أوسكار ستياردو تشينشيلا غوزمان وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده. وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس التشريعي في جمهورية كوستاريكا الصديقة غونزالو راميريز زامورا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.
كما بعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في جمهورية هندوراس الصديقة ماوريسيو أوليفا هيريرا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده