وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا الى نائب رئيس الوزراء ووزير

الدفاع الشيخ محمد الخالد جاء فيه:

1 ـ ما الميزانية المخصصة للمكتب الصحي العسكري في المملكة المتحدة (لندن) منذ العام 2015 حتى نهاية اغسطس 2017؟

2 ـ من هي الشريحة المستفيدة من العلاج في المكتب سالف الذكر؟ مع تزويدنا بكشف تفصيلي حول الأسماء المستفادة منذ العام 2015 حتى نهاية اغسطس 2017.

3 ـ هل يتم عرض ملفات للشريحة المستفادة من العلاج في المكتب سالف الذكر على لجان طبية متخصصة؟ وفي حال الإجابة بنعم، اين تعقد تلك اللجان وأسماء أعضائها؟

4 ـ ما المبالغ المصروفة على المكتب سالف الذكر منذ العام 2015 حتى نهاية اغسطس 2017؟

5 ـ تداولت وسائل التواصل فبل فترة معلومات عن احالة عدد من قيادات الجيش الي النيابة العامة بسبب اختلاسات مالية واحالة البعض الآخر الى التحقيق بتهم اخرى وتم بعدها تجميد وايقاف البعض واحالة البعض الآخر الى التقاعد، فإن كانت تلك المعلومات صحيحة يرجى تزويدنا بالتهم التي نسبت لتلك القيادات ونتائج التحقيقات التي على ضوئها اتخذتم قراراتكم سواء التجميد او الاحالة للتقاعد او غيرها من العقوبات التي اتخذتموها، وان كانت الاجابة بغير صحيح يرجى تزويدي بإجراء الوزارة القانوني ضد من اشاع اخبارا كاذبة.

6 ـ نما الى علمنا ان الوزارة اخرت دفعات بعض العقود الموقعة سابقا دون سبب وذلك للضغط على الشركات الموقعة لتلك العقود

بغرض الانصياع لبعض التجار لتحصيل عمولات من تلك الشركات، فإن كانت الاجابة بنفي تلك المعلومات فأرجو تزويدي

بأسباب تأخير جميع الدفعات المستحقة لجميع العقود السارية بالوزارة.