كم عدد القياديين الذين استفادوا من نظام التقاعد؟

من يملك حق إقرار وتعديل وتمديد نظام التقاعد ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي؟ وجّه النائب فيصل الكندري سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه:

توارد في الصحف المحلية بتكليفكم برئاسة لجنة بيان الاسباب التي ادت الى الاضراب العام في القطاع النفطي لعام 2016.

يرجي تزويدي بما انتهت اليه اعمال اللجنة.

وما التوصيات التي انتهت اليها اللجنة بحق المتسببين في الاضراب؟ وهل تم الاخذ بهذه التوصيات بتطبيقها من عدمه؟

ويرجى تزويدي بأسماء المتسببين في الإضراب مع تحديد المسميات الوظيفية.

كما وجه النائب فيصل الكندري سؤالا الى وزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق جاء فيه:

اقر نظام التقاعد وترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007 على ان يطبق على القياديين في ذلك الوقت لمن كان على رأس عمله في المؤسسة وشركاتها التابعة وعلى اساس ذلك تم تطبيق هذا النظام على بعض المستفيدين من هذا النظام في حينه وعلى ان يحتفظ بعض القياديين الذين استمروا على رأس عملهم على مزايا هذا النظام التي اقرت في نظام التقاعد «ترك الخدمة» لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007.

1- يرجى تزويدي بالمزايا التي اقرت في نظام التقاعد «ترك الخدمة» لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007.

2- كم عدد القياديين الذين استفادوا من هذا النظام حين تطبيقه؟

3- تزويدي بكيفية الية احتساب مكافأة او مزايا نظام التقاعد ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007.

4- كم عدد القياديين الذين استمروا على رأس العمل مع الاحتفاظ بمزايا هذا النظام؟

5- عدد الرواتب الشهرية المخصصة لكل قيادي مستفيد من النظام وفق نظام التقاعد ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007.

6- ما قيمة الراتب الإجمالي الشهري في حينه (2007) لكل المستفيدين من هذا النظام والمستمرين على رأس عملهم حتى تاريخه والذي تم احتساب مزايا هذا النظام؟

7- ما الرواتب الشهرية الحالية للمستفيدين من نظام التقاعد/ ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007 والموجودين على رأس عملهم حاليا والذي يتم احتساب الرواتب الشهرية على اساسها في حال تركهم للعمل حاليا مع توضيح كل حالة على حدة؟

8- هل هناك نظام التقاعد/ ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007 او نظام مماثل آخر من قبل مؤسسة البترول بعد النظام الذي اقر في 2007 اجاز ان يستمر القيادي في الاحتفاظ بالمزايا الى حين ترك عمله؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تحديد ذلك وتزويدي بذلك.

9- من يملك حق اقرار وتعديل وتمديد نظام التقاعد ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007 مع تزويدي بجميع القرارات الصادرة منذ عام 2007 وأي تعديلات لاحقة وأي انظمة تخص هذا النظام او مماثل لهذا النظام منذ عام 2000 وحتى تاريخه كما يرجى تزويدي بجميع انظمة التقاعد المبكر لنظام التقاعد ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في سنة 2007 ان وجدت والتي اقرت منذ عام 2000 وحتى تاريخه متضمنة كافة الشروط والمزايا والقرارات المنظمة لذلك واليات التطبيق وتزويدي بالجهات التي قامت باقرار هذا النظام وما الجهة المسؤولة بإصدار هذه القرارات؟

كما وجه الكندري سؤالا آخر لوزير النفط جاء فيه:

١- يرجى تزويدي بمخاطبات وزارة الداخلية ادارة المنشآت لتطوير البوابات الامنية لتسهيل دخول العاملين والمعدات والحفاظ على امن المنشآت نظرا للظروف الأمنية والإقليمية؟

٢- يرجى تزويدي بجميع غرامات التأخير للمقاولين لآخر خمس سنوات والذين لديهم مشاريع بأنواعها داخل المناطق الخاصة بشركة نفط الكويت بسبب والتي وقعت هذه الغرامات على شركة نفط الكويت بسبب تأخير في تنفيذ المشاريع بحجة تاخير دخول عاملين هذه الشركات المقاولين ومعداتهم؟

٣- حصلت عملية تزوير وتمت في تصاريح دخول مناطق المنشآت الأمنية بشركة نفط الكويت للدخول عبر البوابات الامنية وتم تشكيل لجنة للتحقيق منذ اكثر من ثلاثة شهور في عملية التزوير التي حصلت.

يرجى تزويدي بآلية اصدار تصاريح الدخول عبر بوابات المنشآت النفطية الخاصة بشركة نفط الكويت؟

٤ - من الموظف الذي قام بإصدار التصاريح المزورة وما وظيفته ومدى صلاحياته؟ وما الاجراء الذي تم بحقه؟

يرجى تزويدي بمحاضر التحقيق.

٥- من المسؤولون في شركة نفط الكويت الذين لهم صلاحية التوقيع على هذه التصاريح؟

يرجى تزويدي بأسمائهم ومراكزهم الوظيفية وما الاجراء الذي تم بحقهم؟

يرجى تزويدي بنتائج التحقيق وتزويدي بمحاضر التحقيق.

٦- يرجى تزويدي بأسماء اعضاء لجنة التحقيق.