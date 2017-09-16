وجود حزام آمن من الزراعة بهدف تخفيف تأثير الرياح بعد انتهاء أعمال الإنشاء

ماضي الهاجري

أكد وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع ان مشكلة الطفح التي تحدث في بعض مناهيل الصرف الموجودة في مدينة الخيران هي ناتجة عن عدم تشغيل محطة تنقية الصرف الصحي، وذلك لحاجة محطة التنقية لمدينة الخيران السكنية للتيار الكهربائي، وقد تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لاستعجال إيصال التيار الكهربائي ووزارة الأشغال بانتظار انتهاء وزارة الكهرباء من إيصال التيار كي تتمكن من تشغيل محطة تنقية الصرف الصحي للمدينة.

ولمعالجة المشكلة بطرق مؤقتة، فالوزارة تقوم حاليا بسحب بعض هذه المياه عن طريق صهاريج الصرف الصحي لحين إيصال التيار الكهربائي الى محطة تنقية الخيران من قبل وزارة الكهرباء والماء.

وذكر المطوع في رده على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين بشأن طفح مياه المجاري في مدينة الخيران السكنية، ان شبكة الصرف الصحي للمدينة مربوطة بالفعل بمحطة تنقية مياه الصرف الصحي للمدينة، وجار التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي للمحطة بهدف القضاء على تلك المشكلة خاصة أن الوزارة لا تستطيع معالجة مياه الصرف الصحي دون إيصال التيار الكهربائي للمحطة.

وقال: أما فيما يتعلق بأعمال تنظيف وصيانة المناهيل وحل مشكلة تراكم الرمال المتراكمة، فيرجى التفضل بالعلم بأن وزارة الأشغال العامة منوط بها إزالة الرمال المتراكمة من الطرق الرئيسية الخارجية فقط، وان إزالة الرمال من الشوارع الداخلية بمدينة الخيران من اختصاص بلدية الكويت، وقد طلبت وزارة الاشغال العامة من بلدية الكويت إزالة الرمال المتراكمة حتى تتمكن الوزارة من تنظيف شبكات الأمطار والصرف الصحي.

وأضاف أن مهندس وزارة الاشغال العامة قاموا بزيارة موقعية للمنطقة بتاريخ 2017/8/1 وتم التقاط عدد من الصور «مرفق» التي توضح أن المنطقة مازالت تحت الإنشاء وان نسبة الإشغال السكني بها ضعيفة، بل تكاد تكون معدومة بالإضافة الى عدم وجود حزام آمن من الزراعة بهدف تخفيف تأثير الرياح وانجراف الرمال وتراكمها، وهو الأمر الذي لن يتحقق في المرحلة الحالية إلا بعد انتهاء أعمال الإنشاء وارتفاع نسبة القسائم الآهلة بالسكان وممارسة البلدية لاختصاصاتها فيما يتعلق بأعمال التنظيف اللازمة.