بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد المطاعم وحاجزا أمنيا في جنوب العراق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وعبر الغانم في برقيته عن الاستنكار الشديد لهذا الهجوم الاجرامي، مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب العراقي الشقيق في مواجهة آفة الارهاب التي تستهدف امن واستقرار العراق.

من جانب آخر، بعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس التشريعي في جمهورية السلفادور الصديقة غيليرمو أنطونيو غاليغوس نافاريتي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيسة مجلس النواب في الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة ماريا غوادالوب مورغيا غوتييريز ورئيس مجلس الشيوخ بابلو اسكوديرو موراليس وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس البرلمان الوطني في دولة بابوا غينيا الجديدة الصديقة جوب بومات وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.