عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اجتماعا في مكتب المجلس، وقال وكيل الشعبة النائب راكان النصف إن اللجنة صادقت خلال الاجتماع على القرارات السابقة التي اتخذتها في دور الانعقاد السابق.

وأضاف النصف في تصريح صحافي أن اللجنة بحثت الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور الانعقاد المقبل ومنها الزيارات البرلمانية لتوطيد العلاقات البرلمانية لمجلس الأمة مع البرلمانات الأخرى حول العالم.

وحضر الاجتماع أمين صندوق الشعبة النائب د.وليد الطبطبائي وعضوا اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائبان د.خليل عبدالله ويوسف الفضالة.