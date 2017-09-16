ماضي الهاجري

يسعى بعض النواب الى التوصل لتفاهم مع الحكومة لتتراجع عن قرارها بتسعير أراضي خيطان السكنية بـ 15 ألف دينار، وذلك بعد ان دعت المواطنين طالبي الرعاية السكنية والمستحقين، إلى مراجعتها لتوزيع تلك الأراضي في القطعتين 3 و4.

في هذا الإطار، قال النائب د.حمود الخضير لـ «الأنباء» إن الحكومة مطالبة بتلمس أحوال وأوضاع المواطنين وتخفيض أسعار أراضي خيطان السكنية الى

5 آلاف دينار فقط وفقا لما هو معمول به في مناطق الكويت الأخرى، مشيرا الى ان المواطنين ينتظرون الرعاية السكنية منذ سنوات طويلة وهي حق من حقوقهم التي كفلها الدستور، الأمر الذي يوجب على الحكومة الإصغاء لمطالبهم وعدم زيادة الأعباء عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية السيئة التي تعاني منها جميع الشعوب.

وأضاف الخضير أنه لن يضير الحكومة أن يطول الخير مواطنيها والتراجع عن قرار تسعير أراضي خيطان والتسهيل على المواطنين، موضحا أنه سيقوم بالتنسيق مع النواب لتفعيل هذا التوجه.