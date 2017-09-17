شدد النائب مبارك الحجرف على ضرورة حل مشكلة عدم قبول الطلبة ابناء وأحفاد العسكريين «البدون» في المدارس الحكومية القريبة من مساكنهم وحسب عناوين السكن في بطاقاتهم.

وقال الحجرف في تصريح صحافي أمس انه من غير المعقول ان يمنع تسجيل ابناء «البدون» في مدارس ثلاث محافظات وهي الجهراء والفروانية والعاصمة ويقتصر التسجيل فقط على الاحمدي ومبارك الكبير بحجة وجود كثافة طلابية.

وأضاف الحجرف انه وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، عن صحة وجود كثافة طلابية في مدارس محافظة الجهراء وما خطة الوزارة لتقليل الكثافة وبناء مدارس جديدة خصوصا ان وزارة التربية قامت بإغلاق مدرستي المقداد بن الأسود المتوسطة للبنين، وكاظمة المتوسطة للبنات، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن المدرستين المذكورتين من هدم وبناء مدارس جديدة في مكانهما رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات.

وأكد الحجرف انه امر مـثير للاستغـراب والتساؤل منع الطلبة البدون من التسجيل في ثلاث مناطق تعليمية وهي الجهراء والفروانية والعاصمة وفي كل مراحلها الدراسية وهي الابتدائي والمتوسط والثانوي من دون اتخاذ أي اجراء من وزارة التربية لمعالجة هذا الأمر.

وأكد ان وزارة التربية مطالبة بالإسراع في حسم هذه القضية واتخاذ حلول وسريعة واقلها زيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب اعداد الطلبة لأنه من غير المعقول ان طالبا يسكن في الجهراء ويذهب يوميا للدراسة في مدارس الاحمدي او مبارك الكبير، في ظل المعاناة اليومية من ازدحام مروري وحوادث.