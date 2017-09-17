قدم النائب خالد العتيبي اقتراحا برغبة بتخصيص مركز صحي أو أكثر بكل محافظة لإجراء الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالوظائف العامة المدنية، على ان يتم فحص المرشحين بالمراكز وفق محل اقامتهم.

وجاء في نص الاقتراح:

خصصت وزارة الصحة مركزا وحيدا لإجراء الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالوظائف العامة المدنية بالحكومة والمؤسسات العامة وهو المجلس الطبي العام بمجمع الإدارات بالشويخ داخل منطقة الصباح الصحية، وقد تسبب تخصيص مركز واحد فقط للكشف على المرشحين كافة من جميع المحافظات في ازدحام شديد فضلا عن تباطؤ في الاجراءات بسبب عدم قدرة المركز على استيعاب الأعداد الكبيرة الأمر الذي تسبب في تأخير ظهور نتائج الفحص، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:

اعتماد مركز صحي او أكثر بكل محافظة وتخصيصه لإجراء الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالوظائف العامة المدنية بالحكومة والمؤسسات العامة، على ان يتم فحص المرشحين بالمراكز كل وفق محل إقامته.