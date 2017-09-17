موسى ابوطفرة

تمنى النائب علي الدقباسي ألا تتخذ الحكومة موقفا مسبقا برفض خفض سن التقاعد قبل مناقشة الفكرة والاستماع للرأي الأخر، مبينا أن فكرة الاقتراح الذي تقدم به هي توفير فرص العمل للشبان العاطلين من جهة. ولحماية راتب الموظف من استقطاع علاوات الأولاد من مرتبه كلما زادت مدة الخدمة.

وأضاف الدقباسي ‏أن فكرة هذا المقترح الذي يحظى بتأييد نيابي ويعتبر من المطالب الشعبية هو أيضا هي لحماية المجتمع من مشكلات اجتماعية خطيرة مؤكدا انه من المثالب القانونية أن ينحصر التفكير بالجانب الاقتصادي فقط.

وزاد الدقباسي ‏ أنه من القهر للناس أن يتعطل الشباب عن العمل بسبب عدم وجود الشواغر فيما الأجنبي يتعين بأجهزة الدولة من باب الاستعانة والمكافأة موضحا ‏أن بند الاستعانة والمكافأة لا يتاح للكويتي في الوقت الذي يستمتع به الوافد، وبناء على ما سبق يفترض خفض سن التقاعد أو سنشهد أزمة بطالة اكبر.

وكشف الدقباسي انه سيسعى لحشد الدعم لاقتراح خفض سن التقاعد الذي تقدم به لحل أزمة البطالة، مؤكدا ثقته باهتمام النواب الأفاضل لدعم بهذا القانون.