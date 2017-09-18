وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين، أولهما إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استفسر منها عن السند القانوني لتعيين حامد السيد احمد - مصري الجنسية - في وظيفة منفذ برامج إعلامية براتب 850 دينارا كويتيا في وظيفة يستطيع المئات من أبناء وبنات الكويت شغلها بكل احترافية؟، وكذلك الأسس المالية التي على أساسها تم تحديد راتبه بـ 850 دينارا كويتيا؟

وسأل عن طبيعة العمل المسندة للمذكور؟ وما البرامج الاعلامية التي قام بتنفيذها وعادت بالفائدة على جهة العمل؟ وما نسبة إنجازه لتلك الاعمال؟ تزويدي بتلك الاعمال الاعلامية؟ والمؤهل العلمي الذي تم تعيينه بناء عليه؟ وما تقديره العام؟ تزويدي بنسخة من كل مؤهلاته العلمية؟ووجه الحجرف سؤاله الثاني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح طالب فيه إفادته بالسند القانوني لموافقة ديوان الخدمة المدنية على تعيين حامد السيد احمد - مصري الجنسية براتب 850 دينارا كويتيا في وظيفة منفذ برامج اعلامية قبل حصوله على شهادة الليسانس في الاعلام؟، مطالبا تزويده بجميع المخاطبات الخاصة بتعيين المذكور أعلاه الصادرة والواردة لديوان الخدمة المدنية؟

وقال الحجرف: لقد شابت تعيين المذكور مخالفة إدارية واضحة كون المذكور تعين في وظيفة من شروط شغلها حصول المتقدم للوظيفة على مؤهل جامعي؟ هل تم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأعضاء اللجنة ومؤهلاتهم ومناصبهم؟ واذا كانت الاجابة بلا فما السند القانوني لعدم تشكيل مثل تلك اللجنة للنظر في كل العقود الخاصة بالوافدين؟

وسأل عن خطة الديوان في توفير الوظائف للكويتيين وأبناء الكويتيات خلال السنوات الخمس المقبلة؟