أعرب النائب د.حمود الخضير عن استغرابه من المعلومات التي تتحدث عن الاستغناء عن أكثر من 100 موظف كويتي من العاملين في مصفاة الشعيبة وإحلال عمالة آسيوية بدلا عنهم، مشددا على أن توفير فرص العمل للكويتيين سيبقى ضمن أولوياتنا التي لن نحيد عنها.

وقال إن صحت هذه المعلومات ولم يتم نفيها فإن ذلك يعني أن وزير النفط يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي تتحدث عن إحلال العمالة الوطنية، كما تصيب في مقتل كل طموحات الشباب الكويتي في إيجاد وظائف لهم وهذا بدوره لن يبقينا مكتوفي الأيدي تجاه هذه التصرفات المستهجنة والاستفزازية لنواب الأمة في «النفط».

وأضاف الخضير أن وزير النفط يصر على استفزاز مجلس الأمة بتصرفات لا تدل على أن هذا الوزير يرغب بالتعاون مع ممثلي الأمة، وهو بذلك يضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، مؤكدا أن استمرار هذا النهج الاستفزازي من الوزير سيرفع الكلفة السياسية عليه في حال استمر في منصبه الوزاري ولم يغير هذا النهج.