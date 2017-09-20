وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بشأن تعيين المحامين الكويتيين في إدارة الشؤون القانونية ببلدية الكويت جاء كالتالي: يتداول ان الإدارة القانونية ببلدية الكويت توقفت عن توظيف محامين كويتيين منذ عام 2005، واستعانت طوال الأعوام 12 الماضية بتعيين وافدين بهذه الوظيفة.

وعليه يرجى إفادتي بالتالي: إجمالي عدد المحامين العاملين في الإدارة القانونية مع تزويدي بكشف، موضحا فيه أعداد المحامين الكويتيين والوافدين وتاريخ تعيينهم.

وماهية الأسباب التي دعت على عدم تعيين المحامين الكويتيين في هذه الإدارة منذ عام 2005. وإجمالي القضايا التي تولت المرافعة فيها الإدارة القانونية في 2015 و2016، مبينا به نتيجة الحكم النهائي.