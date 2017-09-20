وجه النائب فيصل الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط عصام المرزوق جاء فيه: قامت مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٧ بالموافقة على طلب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين الاستمرار في الاستعانة بخدمات احد أقرباء الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الموظف بإحدى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، وذلك بعد أن تعدت فترة انتدابه السابقة اكثر من ٢١ سنة، ونمى الى علمي ان شركة البترول الوطنية منحت هذا الموظف مبلغ ٢٣١.٩٨٢ د.ك (مائتان وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون دينارا كويتيا) وترقيته بأثر رجعي ومنحه تسع درجات وظيفية استثنائية.

لذا يرجى الإفادة وتزويدي بالتالي: نسخة من لائحة شؤون العاملين في مؤسسة البترول الوطنية ولائحة شؤون العاملين في مؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بالانتداب الخارجي منذ عام ١٩٩٧ وحتى تاريخه مع التعديلات ونسخة من اعتمادات الصرف والملاحظات للجهات الرقابية السابقة واللاحقة للمبالغ الممنوحة للموظف المنتدب من الشركة للجنة الاسرى والمفقودين بخصوص المبلغ ٢٣١.٩٨٢ د.ك ونسخة من الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة بخصوص موضوع المذكور أعلاه ونسخة من المطالبات العمالية للمنتدبين للجهات الخارجية بإعادة تعديل الوضع الوظيفي أو رصيد الاجازات أثناء الندب سواء في مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة أو في لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة مع نسخة من نتيجة هذه المطالبات وهل هناك حالات تعديل وضع للمنتدبين خارج القطاع النفطي أسوة بالموظف المذكور اعلاه مع تحديد الاسم والحالة الوظيفية قبل وبعد الانتداب إن وجد وهل قامت الشركة أو المؤسسة بالاستجابة الى طلب ديوان المحاسبة بإنهاء ندب الموظف المذكور مع ذكر السبب وتزويدي بنسخة من قرار تعديل وضع الموظف بعد إنهاء انتداب الفترة الأولى من شركة البترول الوطنية إلى لجنة شؤون الأسرى والمفقودين.