أكد النائب د.محمد الحويلة أن مراكز الرعاية الصحية الأولية أساس نجاح المنظومة الصحية في البلاد لأنها تقدم العلاجات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وهي صمام الأمان، ويجب الارتقاء بها في مختلف مناطق البلاد التي تعاني من الكثافة السكانية العالية في حين لم تواكبها توسعات في البنية التحتية للرعاية الصحية.

وقال د.الحويلة في تصريح صحافي: إن منظومة الرعاية الصحية الأولية الواجهة الرئيسية للنظام الصحي في البلاد وخط الدفاع الصحي الأول للجميع، حيث تقدم العلاج الوقائي والتأهيلي، وكذلك التخفيف عن المستشفيات خاصة مستشفى العدان الذي يخدم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ويعاني ازدحاما شديدا.

وجدد الحويلة المطالبة بإنشاء مستشفيين في مبارك الكبير ومدينة صباح الأحمد، وذلك لتطوير الخدمات الصحية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير اللتين لا يخدمهما سوى مستشفى واحد فقط لا يستوعب خدمة سكان المحافظتين، وكذلك الأمر في محافظة الفروانية التي تحتاج إلى مستشفى جديد مجهز على أعلى مستوى أو على الأقل إجراء توسعة شاملة للمستشفى الحالي الذي يغص بكم هائل من المرضى الذي يراجعونه يوميا مما يشكل عبئا ثقيلا على المستشفى ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة.

وشدد على أهمية إنشاء وحدات طوارئ في جميع المراكز الصحية الأولية بالبلاد.