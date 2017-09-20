الانتصار الحقيقي هو في الحفاظ على الدستور ومكتسباته

النائب الحربش يبقى زميلا عزيزاً وله وزنه ومكانته في المجلس

قال نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري انه "لا غالب ولا مغلوب" في رأي المحكمة الدستورية اليوم الاربعاء بشأن تفسيرها ما يتعلق بالتصويت على منصب نائب رئيس المجلس.



واضاف الكندري في تصريح صحفي بعد صدور رأي المحكمة ان "الانتصار الحقيقي هو في الحفاظ على الدستور ومكتسباته" داعيا الى طي الصفحة والاستمرار في اداء الامانة على اكمل وجه.



وخلص الى القول انه ايا كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية فان النائب جمعان الحربش يبقى زميلا عزيزا وله وزنه ومكانته واعتباره في المجلس "واتمنى ان نضع يدنا بيد بعض لممارسة مهامنا واداء دورنا التشريعي والرقابي لما فيه خير وطننا الغالي وشعبنا الكريم".



وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في وقت سابق اليوم بأن تفسير كلمة "الحاضرين" تنصرف على كل من كان متواجدا من النواب داخل القاعة اثناء التصويت على منصبي الرئيس ونائب رئيس مجلس الامة.



وكان مجلس الامة قدم طلب تفسير الى المحكمة الدستورية بخصوص المادتين 92 و97 من الدستور عقب انتخاب منصب نائب رئيس مجلس الامة.