سلطان العبدان - بدر السهيل

أعلن مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل عن انتهاء اللجنة من مناقشة اقتراحين بقانون بشأن تطوير الرياضة الكويتية وأخذ الرأي الحكومي فيهما بعد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة خالد الروضان، مبينا أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل للتصويت عليهما.

وأوضح الفضل، في تصريح صحافي أمس، أن القانون يتناول خصخصة الأندية والاستثمار والاحتراف، ومن المفترض أن يحدث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن الاقتراح بقانون الجديد لا علاقة له بالقانون العام للرياضة الذي يتطلب الحصول على موافقات الجهات الدولية. وبين أن اللجنة ناقشت أيضا اقتراحا بقانون بشأن حقوق اللاعبين والفحص الطبي الشامل لهم قبل التعاقد معهم، مؤكدا أنه سيتم التصويت عليه الاثنين المقبل أيضا. وذكر أن وزير الشباب والرياضة خالد الروضان طرح على اللجنة فكرة الذهاب للاجتماع باللجنة الأولمبية الدولية في مقرها، وقد رحبت اللجنة بذلك وحثت الوزير على استمرار التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية. وأشار إلى ان هناك موافقة على سحب القضايا المرفوعة دوليا أو تجميدها بشرط رفع الإيقاف.