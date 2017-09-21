أشاد رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة النائب عسكر العنزي اليوم بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا مؤكدا حرص الطرفين على مواصلة تعزيزها والارتقاء بها في شتى المجالات.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت عقب اجتماع الوفد الذي يضم في عضويته النائب د.محمد الحويلة والباحثين في إدارة المنظمات البرلمانية الدولية عبدالعزيز نصر الله وسليمان بن نخي مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاسباني ورئيستها بيلار روخو.

وأضاف النائب العنزي انه تم التطرق في الاجتماع إلى عدة قضايا وشؤون تهم البلدين ولاسيما سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية الكويتية - الاسبانية وتوطيدها بما ينسجم مع المستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين.

وأوضح انه تم استعراض تطور الاستثمارات الكويتية الاسبانية وآفاق تنميتها لافتا في هذا السياق إلى ان الاستثمارات كان لها طابع غير مباشر في السنوات الماضية عبر الصناديق السيادية بشكل كبير لكنها اكتسبت في الفترة الأخيرة طابعا مباشرا ومتناميا.

وفي سياق آخر نوه النائب العنزي بالتعاون الوثيق بين البلدين في شتى المجالات ولاسيما في مجال الصحة وكذلك في مجال السياحة حيث تعد إسبانيا مقصدا سياحيا جذابا للمواطنين الكويتيين منذ سنوات طويلة.

وقال ان وفد مجموعة الصداقة البرلمانية شكر لإسبانيا دعمها ترشيح دولة الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في الفترة (2018-2020) كما تم التطرق أيضا لمسألة إلغاء تأشيرة الدول الأوروبية (شنغن) لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما دولة الكويت.

كذلك قال النائب العنزي ان وفد مجموعة الصداقة البرلمانية قدم في مستهل الاجتماع أحر التعازي للجانب الإسباني بالحادث الإرهابي المزدوج الذي هز إسبانيا في الشهر الماضي مؤكدا ان دولة الكويت لا تألو جهدا في محاربة الإرهاب بشتى أشكاله وفي دعم الجهود الدولية الرامية إلى اجتثاث جذوره في كل بقاع الأرض.

ومن جانبه قال النائب د.الحويلة ان الزيارة إلى مملكة إسبانيا تأتي ضمن برنامج وفود الصداقة التي تربط مجلس الأمة ببرلمانات الدول الأخرى مشيرا إلى انه تم خلال هذه الزيارة الموافقة على تشكيل لجنة صداقة برلمانية كويتية إسبانية.

وأضاف ان هذه الزيارة تأتي ضمن إطار المساعي لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والاستفادة من خبرة البرلمان الاسباني في المجال التشريعي.

ولفت إلى انه تم التطرق خلال الاجتماع إلى كيفية تطوير آفاق العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين لاسيما على صعيد الشراكة الاقتصادية الكويتية-الاسبانية وتنمية التجارة البينية وفي مجال السياحة وإلغاء تأشيرة (شنغن) عن المواطنين الكويتيين.

وأعرب عن ثقته في مساهمة هذه الزيارة في تعزيز التقارب وفتح آفاق الاستثمارات وتسهيلها مشيرا إلى ان إسبانيا بيئة خصبة للاستثمارات وبالمقابل تحظى الكويت بخطة تنمية عملاقة ستحتاج خلالها للاستعانة بالخبرات الاسبانية التي تتطلع بدورها للإسهام فيها.

ونوه الدكتور الحويلة بالروابط الوثيقة والعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين مستذكرا في هذا السياق موقف إسبانيا الداعم لدولة الكويت في تحريرها من الغزو العراقي ودعمها لها في طلبها بالترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وثمن الزيارة مشيرا إلى انها كانت ناجحة وقد يتمخض عنها زيارة رفيعة من الجانب الإسباني إلى دولة الكويت في الفترة القريبة لترجمة ما تم بحثه اليوم إلى واقع عملي كما ثمن أيضا العلاقات الاسبانية الكويتية مشيرا إلى ان إسبانيا تتمتع بموقع متميز ودور بارز في الاتحاد الأوروبي في حين تحرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات التي تخدم الكويت وقضاياها في المحافل الدولية.

واختتم الاجتماع بتبادل الهدايا التذكارية بين وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني.