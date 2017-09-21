أشادت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاسباني بيلار روخو اليوم بالديمقراطية الراسخة في دولة الكويت وبتجربتها الديمقراطية الرائدة والفريدة في المنطقة ، مؤكدة رغبة إسبانيا في مواصلة تعميق العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

كما ثمنت روخو في تصريح مشترك لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت عقب اجتماعها مع وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة برئاسة النائب عسكر العنزي جهود دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة هذه الآفة تحت مظلة التعاون الدولي.

وشددت على ان العلاقات بين مملكة إسبانيا ودولة الكويت تشهد مرحلة متميزة وزحما متناميا لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.وأوضحت ان الاجتماع كان مثمرا جدا وشكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا تهم البلدين مشيرة إلى انه جرى خلاله بحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية وعلى صعيد الاستثمارات ولاسيما رغبة إسبانيا في المشاركة في الخطة التنموية الكويتية الطموحة.

وأكدت روخو ان إسبانيا حريصة على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولة الكويت لاسيما انها لاعب حيوي في منطقة الشرق الأوسط مشيرة في السياق نفسه إلى ان إسبانيا سعيدة باستقبال عدد كبير من السياح الكويتيين سنويا وباستقبال الطلاب الكويتيين للدراسة في جامعاتها وكذلك بتقديم خدماتها الطبية.

وجاء ذلك في ختام اجتماع مع وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة الذي ضم في عضويته النائب د.محمد الحويلة والباحثين في إدارة المنظمات البرلمانية الدولية عبدالعزيز نصر الله وسليمان بن نخي بحضور سفير دولة الكويت لدى إسبانيا د.سليمان الحربي في مقر مجلس النواب الاسباني في العاصمة مدريد.

من جانبه أكد السفير الحربي الأهمية الكبيرة التي تنفرد بها زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة الكويتي إلى إسبانيا ومساهمتها في تطوير العلاقات الاسبانية الكويتية وتوطيدها.

وأكد السفير الحربي ان الدبلوماسية البرلمانية "هي بعد من أبعاد السياسة الخارجية الكويتية التي نسعى لتطويرها عملا بتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والتي أرسى قواعدها الحديثة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في زيارته لإسبانيا في فبراير 2015.

وأضاف ان الاجتماع جاء لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات والارتقاء بها لافتا في هذا السياق إلى ان الجانب الإسباني شمل برلمانيين من عدة مناطق إسبانية ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة في نسيج متكامل الأبعاد فيما نوه بأهمية ذلك بالنسبة للجانب الكويتي.

وأوضح السفير الحربي انه يسعى لإحياء لجنة الصداقة الكويتية الإسبانية بعدما كانت الحكومة الاسبانية أوقفت جميع اللجان نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها.

وقال انه سيناقش ذلك مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني وتزويد مجلس الأمة بكل المستجدات ، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة متابعة في السفارة في مدريد لتكون دولة الكويت من أوائل الدول التي ستحيي تلك اللجان.

وأكد السفير الحربي ان العمل جار لتكثيف الزيارات البرلمانية بين الكويت وإسبانيا بما يليق بالمستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين.

يذكر ان وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتي استهل اليوم زيارته لإسبانيا ضمن جولة أوروبية تشمل أيضا الاتحاد السويسري.