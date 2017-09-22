وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع قال في مقدمته: تهدف الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها ولها في سبيل تحقيق أهدافها.

وقال العدساني إنه وحسبما أعلن به نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 29/10/2016 بجريدة الجريدة أن هناك شروطا وتفاصيل دقيقة جدا في اختيار مدير عام الهيئة بالإضافة إلى وضع الضوابط بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكذلك ديوان الخدمة المدنية ويتضمن السيرة الذاتية.

وطالب بتزويده بنتائج الاختبارات الشخصية والإدارية والفنية واللغوية لجميع المرشحين لمنصب مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري متضمنة السيرة الذاتية والخبرات الوظيفية.