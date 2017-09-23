وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طالب فيه تزويده بالآتي:

1- أسماء الجمعيات التعاونية التي تم حل مجلس إداراتها أو عزل أعضائها مع ذكر الأسباب مدعمه بالمستندات والأوراق الثبوتية وذلك منذ بداية شهر يناير 2014 وحتى تاريخ السؤال.

2- تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (74/ ت) لسنة 2017 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الجهراء التعاونية والمذكرة المرفوعة من نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق والمراجعة وعلى أثرها تم عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الجهراء وأمين الصندوق واثنين من أعضاء مجلس الإدارة وصورة من القرار الوزاري رقم (31/ت) لسنة 2017 بشأن عزل وتعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية.

3- قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية بتاريخ 17/9/2017 وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (75/ت) لسنة 2017 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية كيفان التعاونية والمذكرة المرفوعة من نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج لجان التحقيق والمراجعة، ونسخة من قرارات اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقرار رقم 107 لسنة 2016 وما هي التوصيات الصادرة بحق جمعية كيفان التعاونية.

4- إفادتي بالسنة المالية التي تم رصد التجاوزات في جمعية كيفان التعاونية، وأين دور وزارة الشؤون في اعتماد الميزانية سنويا ودور المراقب الإداري والمراقب المالي التابع للوزارة بشأن التدقيق على الأمور الإدارية والبيانات المالية والسجلات المحاسبية؟ علما أنه لا تتم الانتخابات ولا توزع الأرباح إلا بعد اعتمادها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك عقد الجمعية العمومية والتصديق على التقرير المالي والإداري.

5- صورة من قرار حل مجلس إدارة جمعية اليرموك رقم (4/ت) لسنة 2016 وكذلك تقرير اللجنة المشكلة بالقرار (157/ت) لسنة 2015 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية اليرموك التعاونية والمذكرة المرفوعة للوزير بشأن تقرير اللجنة المؤرخة في 7/1/2016.

6- صورة من قرار حل رقم (69/ت) لسنة 2016 جمعية السلام التعاونية وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (43/أ) لسنة 2016 بشأن مراجعة أعمال وحسابات الجمعية وقرار التمديد رقم (62/ت) لسنة 2016 والمذكرة المرفوعة من قطاع التعاون.

7- صورة من قرار وزاري رقم (19/ت) لسنة 2015 بإلغاء القرار الوزاري رقم (6/ت) لسنة 2015 بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك وتعيين من يحل محله، وما هي الأسباب التي على أثرها تم عزل وعودة العضو المعزول عضوا بمجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك، وما الإجراءات التي قمتم بها بخصوص قرار العزل والتي تم إلغاؤه من قبل المحكمة بالحكم الصادر في القضية رقم (3305/2015) إداري/8 الصادر بتاريخ 12/10/2015 والمودع ملف التنفيذ رقم 152021280.

8- قرار وزاري رقم (23/ت) لسنة 2017 بشأن تمديد تعيين أعضاء إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية ما الأسباب التي تم تعيين الأعضاء من قبل وزارة الشؤون والتمديد لهم وذلك حسب القرار الوزاري رقم (11/ت) لسنة 2017 بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية؟