وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته: لقد نصت المادة 13 من الدستور الكويتي على أهمية التعليم ودوره في تطور وتقدم المجتمعات كافة، حيث جاء ما نصه «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه» وطلب إفادته بالآتي:

1- ما السند القانوني في عدم إنشاء مدرسة متوسطة للبنين ومدرسة ثانوية للبنين في منطقة صباح الناصر حتى الآن؟

2 - هل تم تخصيص أراض لإنشاء تلك المدارس؟ اذا كانت الإجابة بنعم فما العوائق التي تمنع إنشاءها لتخدم المنطقة؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فهل تمت مخاطبة الجهات المختصة في بلدية الكويت أو المجلس البلدي من أجل تخصيص أراض لإنشاء تلك المدارس؟ مع تزويدي بتلك المخاطبات؟

3 - هل تم إدراج المبالغ المخصصة لإنشاء تلك المدارس في الميزانية الحالية 2018-2017م؟ أو الميزانية القادمة 2018 - 2019 م؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يثبت؟ إذا كانت الإجابة بلا فما السند القانوني لعدم تخصيص الميزانيات لإنشاء المدارس رغم الحاجة الشديدة لها لخدمة المنطقة؟

4 - ما خطة وزارة التربية لبناء مدارس جديدة في محافظة الفروانية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تقليل الكثافة الطلابية والتسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم؟