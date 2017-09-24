تقدم النائب خالد الشطي باقتراح بقانون بإضافة بند جديد «ي» إلى المادة 68 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يضاف بند جديد «ي» إلى المادة 69 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه، نصه التالي: «يوم عاشوراء ـ العاشر من محرم ـ يوم واحد».

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة بند جديد «ي» الى المادة (69) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي: اشتملت المادة 69 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه، على قائمة بالإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل، وجاء تفصيل ذلك في ثمانية بنود «أ الى ط»، بينت مناسبات الإجازة ومدتها الزمنية، وذلك على النحو التالي:

المادة 69

الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:

أ ـ يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.

ب ـ يوم الإسراء والمعراج يوم واحد.

ج ـ عيد الفطر السعيد ثلاث أيام.

د ـ وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد.

هـ ـ عيد الأضحى المبارك ثلاث أيام.

و ـ المولد النبوي الشريف يوم واحد.

ر ـ اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد.

ح ـ يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد.

ط ـ يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.

وحيث إن يوم عاشوراء ـ العاشر من المحرم هو اليوم الذي استشهد فيه الامام الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة ـ وكما كان أهل الكويت ينشغلون في هذه المناسبة بالعبادة وإقامة الشعائر الدينية مواساة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإحياء لواقعة استشهاد الامام الحسين بما فيها من عظات وعبر في التمسك بالحق والثبات على المبدأ، ولما كانت المادة 69 من القانون رقم 6 لسنة 2010 قد أغفلت ذكر يوم عاشوراء ضمن المناسبات الدينية والوطنية التي تعتبر بمنزلة إجازة رسمية للعامل مدفوعة الأجر، لذا سدا لهذا النقص واستكمالا لقائمة المناسبات المذكورة، واقتداء بما عليه العمل في الكثير من الدول الإسلامية والعربية، رؤي التقدم لهذا الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد «ي» للمادة 69 من القانون رقم 6 لسنة 2010: «ي ـ يوم عاشوراء العاشر من محرم يوم واحد».