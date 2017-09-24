تقدّم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بأسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين بالعيد الوطني للمملكة.

وأشاد الكندري بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين الكويت والسعودية قيادة وشعبا، متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار، وأن تبقى رائدة لهذه الأمة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد الكندري بالدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية على الأصعدة كافة ومد يد العون إلى كل محتاج، فضلا عن كل ما تقدمه من تسهيلات وخدمات لتسيير إقامة الشعائر الإسلامية للحجيج في موسم الحج بسلاسة ويسر.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمة إلى ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تطور ونماء بفضل صاحب هذه الذكرى المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله وطيب الله ثراه، وأبنائه من بعده الذين ساروا على خطاه وانتهجوا نهجه وأسسوا مملكة أصبحت موطنا للقوة وبلدا للعطاء وموئلا للأمتين العربية والإسلامية، وحامية لقيمها ومبادئها.