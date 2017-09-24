كشف النائب فراج زبن العربيد عن أسباب إعلانه تقديم إستجواب لوزير الصحة د.جمال الحربي قائلاً بأنها لم تأتي لردود أفعال معينة أو نوايا مبيته وفقاً لما يتردد على لسان البعض.

وقال إن الاعلان عن هذا الإستجواب جاء بعدما تم إستنفاذ الوسائل الدستورية الرقابية حيث تم توجيه عددا من الاسئلة البرلمانية للوزير المعني ، رد على بعضها ولم يرد على البعض الاخر ، فضلاً عن الكثير من التصريحات التي حملت تحذيرات للوزير من مغبة الاستمرار في السياسات الخاطئة في وزارة الصحة .

وأضاف العربيد : استخدامي لاداة الإستجواب حق كفله الدستور لي وهو سؤال برلماني مغلظ يهدف لتقويم عمل المؤسسات الحكومية ، مستدركا إن مايجري في وزارة الصحة شيء غير مقبول وهناك اخطاء لاتغتفر ويجب مساءلة الوزير عنها.



وتابع : بعيداً عن الاستعراض الاعلامي للوزير والانجازات الافتراضية في وسائل التواصل الإجتماعي ، فإن هذه الوزارة الخدمية المهمه باتت مرتعاً للتجاوزات والاستهتار الاداري والمالي وظلم الكفاءات الوطنية فضلاً عن تردي خدماتها التي تقدم للمواطنين ، مضيفا: سترون في قاعة عبدالله السالم حجم الأخطاء القاتلة التي تمت في عهد الوزير الحربي.



وختم العربيد قائلا: تقديم هذا الاستجواب لايعني وجود خصومه مع وزير الصحة بل لتقويم العمل الوزاري في هذه الوزارة ومعالجة الاخطاء الكبيرة التي وقعت بها أثناء شغل الوزير لحقيبته الوزارية.