ماضي الهاجري - رشيد الفعم - بدر السهيل

كشف مصدر نيابي لـ «الأنباء» عن أن عددا من النواب سيتقدمون بطلب إلى رئيس مجلس الأمة يطلبون فيه إعطاء صفة الاستعجال لتقرير اللجنة المالية رقم 15 بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بخفض سن التقاعد، ومناقشته في أول جلسة من دور الانعقاد الثاني للمجلس.

ولفت المصدر الى ان هذا القانون بمثابة حل لكثير من المشاكل التي تعاني منها الدولة، وأهمها قضية البطالة، مشيرا الى انه يقضي على تكدس الموظفين في الجهات الحكومية وإعطاء فرصة للشباب لتولي مسؤولياتهم في وزارات الدولة.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر مقربة للنائب فراج العربيد الذي أعلن عن استجواب وزير الصحة ان صحيفة الاستجواب ستتضمن عددا من المحاور، منها الأخطاء الطبية والتجاوزات الإدارية في التعيينات والتدوير، وإهمال المرضى في الكويت وخارجها، بالإضافة الى مخالفة الوزارة لقوانين ديوان الخدمة المدنية وعدم تطبيق الأحكام القضائية.

ورجحت المصادر ان ينضم الى النائب العربيد في استجوابه النائب شعيب المويزري.