اعلن رئيس لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية النائب ناصر الدوسري عن عقد اللجنة اجتماعا يوم الخميس 28 الجاري لمناقشة قبول الطلبة «البدون» في مدارس التعليم العام.

وقال الدوسري في تصريح له انه تم توجيه دعوة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس لحضور اجتماع اللجنة المقرر عقده صباح يوم الخميس لمناقشة المقترح المقدم من قبلنا والنائب عبدالله فهاد والنائب د.خليل أبل بشأن قبول أبناء غير محددي الجنسية من حملة إحصاء 1965 في مدارس التعليم العام أسوة بأبناء العسكريين وأحفادهم.

واشار الدوسري الى ان اللجنة ناقشت هذا المقترح في دور الانعقاد الاول وانتهت الى الموافقة على الاقتراح بإجماع آراء اعضائها الحضور، موضحا ان الاقتراح ادرج على جدول اعمال جلسات مجلس الأمة.

وكشف الدوسري أن اللجنة ستناقش ايضا مع الوزير الفارس موضوع عدم قبول أبناء العسكريين وأحفادهم في المدارس القريبة من منازلهم خصوصا في محافظات الجهراء والفروانية والعاصمة واقتصار قبولهم في مدارس محافظتي مبارك الكبير والأحمدي.

وأكد الدوسري ان هذه القضية يجب ان تحسم بأسرع وقت لأن أي تأخير ليس في مصلحة وزارة التربية ولا الطلبة او اولياء امورهم، الذين يعانون من سوء التخطيط وغياب القرار.

وشدد الدوسري على ضرورة ان تأتي وزارة التربية يوم الخميس المقبل في اجتماع اللجنة وهي لديها رؤية واضحة بشأن موضوع قبول الطلبة البدون من ابناء واحفاد العسكريين في المدارس القريبة من منازلهم وعدم اجبارهم على التسجيل في مدارس الاحمدي ومبارك الكبير.

وأشار الى ان المؤمل من وزارة التربية ان تتوسع في قبول الطلبة البدون في مدارس التعليم العام لما لهذا القرار من ايجابيات كثيرة اهمها التوفير في الميزانية خصوصا ان المدارس الحكومية كبيرة وكثيرة وقادرة على استيعاب اعداد الطلبة.