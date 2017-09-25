أكد النائب د.جمعان الحربش أنه تلقى تأكيدات بأن توفير الميزانية الخاصة بقرار إدارة الخبراء سيتم سريعا بين وزارتي العدل والمالية ومجلس الوزراء واستكمالا لهذا الموضوع ولمعرفة من المسؤول عن هذا التأخير الذي دام 6 أشهر تقريبا.

وقال الحربش إنه وجه أسئلة بهذا الخصوص لنـائـب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وسؤالا إلى وزير العدل كل على حدة متسائلا: هل كان الأمر يستدعي تدخلا من قبل النواب حتى يتم إنهاء هذه المعاناة؟ وهل يتأخر كل وزير في استلام مستحقاته المالية السنوية أو الشهرية مدة 6 أشهر؟ فإن كان الوزير لا يقبل ذلك على نفسه فلماذا يقبله على موظفي الدولة؟، مشيدا بجهود النواب الذين

سبقوه في متابعة هذا الموضوع.

وجه النائب د. جمعان الحربش سؤالا مشتركا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب قال في مقدمته لقد: صدرت قرارات تعيين في إدارة الخبراء بعدد 550 خبيرا في وزارة العدل 2017 من مختلف التخصصات، ولم يتم توفير الميزانية المخصصة، ما أدى إلى ممارستهم أعمالهم دون التمتع بحقوقهم المالية التي يتقاضاها نظراؤهم.



وطالب بتزويده بالأسباب التي حالت دون توفير الميزانية والمراسلات التي تمت بين وزارتي المالية والعدل ومجلس الوزراء.