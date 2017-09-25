ماضي الهاجري - رشيد الفعم سلطان العبدان - بدر السهيل

بات من المؤكد أن دور الانعقاد الثاني سيكون ساخنا، إذ إن هناك 9 قضايا وملفات شائكة ستشعل دور الانعقاد وستكون محل متابعة، وبعضها اصبح محاور استجوابات سيتقدم بها نواب الى عدد من الوزراء. ومن أهم هذه القضايا: الجمعيات التعاونية والمساعدات الاجتماعية وحل النقابات والمعاقون والخبراء الكويتيون وإقالة كويتيين من نقطة الارتباط في «النفط» والتركيبة السكانية، وتجاوزات وزارة الصحة. إلى ذلك، صوّب النائب شعيب المويزري انتقاداته نحو عدد من الوزراء وأعلن عن تقديمه استجوابا لوزيرة الشؤون هند الصبيح من عدة محاور هي المساعدات الاجتماعية وحل النقابات والجمعيات التعاونية والمعاقون، مؤكدأ ان الوزيرة ستكون اول من سيصعد المنصة، لافتا الى ان استمرار التجاوزات في العديد من الوزارات سيجعل دور الانعقاد المقبل ساخنا. إلى ذلك، وافقت لجنة حقوق الإنسان على طلب مقررها النائب د.عبدالكريم الكندري استدعاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة قضية «البدون» بشكل كامل والحلول التي قدمها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال الكندري في تصريح صحافي امس عقب اجتماع اللجنة ان موضوع «البدون» تعدى مرحلة النقاش مع رئيس الجهاز.

وأكد الكندري ان اللجنة توصلت الى حل صرف بطاقة ضمان صحي لتحل بدلا من البطاقة الامنية.

من جهته، أعلن رئيس لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية النائب ناصر الدوسري عن عقد اللجنة اجتماعا يوم الخميس 28 الجاري لمناقشة قبول الطلبة «البدون» في مدارس التعليم العام. وكشف الدوسري عن توجيه الدعوة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس لحضور اجتماع اللجنة الخميس المقبل لمناقشة قبول ابناء غير محددي الجنسية من حملة احصاء 1965 في مدارس التعليم العام أسوة بأبناء العسكريين وأحفادهم، لافتا الى ان اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح.