أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه بعد التنسيق مع صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والحكومة فان افتتاح دور الانعقاد المقبل تحدد في ٢٤ أكتوبر المقبل.

وتمنى الغانم ان يكون دور انعقاد ناجح يتم فيه تلافي اخطاء الأدوار السابقة وتحقيق أكبر قدر ممكن من طموح المواطنين

واكد الغانم ان اشاعات حل مجلس الامة تبدأ منذ بداية المجلس وحتى ينتهي وهذا الإشاعات مستمرة من قبل بعض الاطراف التي تحاول في الوقت الحالي ان تروج لهذه الإشاعات غير آخذه بالاعتبار الاوضاع الإقليمية والمحلية وهدفها فقط دفع النواب للتصعيد .

وبين الغانم انه لايوجد شيء يتعلق بحل مبكّر وهذا الامر بيد صاحب السمو الامير ، وهذه مجرد اشاعات من أطراف معروفه للجميع .

واوضح الغانم انه بشان الاستجوابات او غيرها من الأدوات الدستورية المتاحة وفق الإطار الدستوري هي خاضعة لتقدير النواب ، ولمن يتحدث عّن حل مبكّر لا يوجد شيء من هذا القبيل في الوقت الحاضر.