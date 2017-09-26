أكد النائب ناصر الدوسري ان إقرار قانون خفض ‏سن التقاعد بات استحقاقا واجبا وأولوية أساسية لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل. وقال الدوسري في تصريح امس ان التصويت على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تعديل بعض احكام الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية يجب ان يكون اولى اولويات المجلس في دور الانعقاد الثاني.

واضاف الدوسري انه وقع اليوم (امس) على طلب لإعطاء تقرير اللجنة المالية اولوية والنظر فيه بصفة الاستعجال في اول جلسة لمجلس الامة في الدور المقبل، تأكيدا لاهمية هذا القانون وضرورة الاسراع في اقراره. ودعا الحكومة الى تأييد المجلس في توجهه لإقرار خفض سن التقاعد، لما لهذا القانون من مميزات وايجابيات كثيرة، محذرا من محاولات عرقلة إقرار القانون او تأجيل التصويت عليه.