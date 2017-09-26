الاستجوابات وغيرها من الأدوات الدستورية المتاحة خاضعة لتقدير النواب

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بعد التنسيق مع صاحب السمو والحكومة فإن افتتاح دور الانعقاد المقبل تحدد في ٢٤ أكتوبر المقبل.

وتمنى الغانم أن يكون دور انعقاد ناجحا يتم فيه تلافي أخطاء الأدوار السابقة وتحقيق أكبر قدر ممكن من طموح المواطنين.

وأكد الغانم أن شائعات حل مجلس الأمة تبدأ منذ بداية المجلس حتى ينتهي، لافتا إلى أن هذا الشائعات مستمرة من قبل بعض الأطراف التي تحاول في الوقت الحالي أن تروج لها غير آخذة في الاعتبار كل الأوضاع الإقليمية والمحلية وهدفها فقط دفع النواب إلى التصعيد.

وبين الغانم أنه لا يوجد شيء يتعلق بحل مبكر، مؤكدا أن هذا الأمر بيد صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهذه مجرد إشاعات من أطراف معروفة للجميع.

وأوضح الغانم أن الاستجوابات أو غيرها من الأدوات الدستورية المتاحة وفق الإطار الدستوري خاضعة لتقدير النواب، وقال لمن يتحدث عن حل مبكر: لا يوجد شيء من هذا القبيل في الوقت الحاضر.